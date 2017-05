Gerade erst wurde wieder jemand an dieser Stelle angefahren und mir wurde selbst vor kurzer Zeit fast mein Kleinkind überfahren“, zeigt sich die Teilnehmerin besorgt. Die Teilnehmerin schilderte weiter, dass es an dieser Stelle immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen Fußgängern und Fahrzeugen kommt. „Hier gehört dringend etwas unternommen und wenn es wenigstens nur eine orange Warnlampe ist“, appelliert sie an die Verantwortlichen.