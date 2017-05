Gefährlicher Trend: Mädchen schlagen sich gegenseitig in den Intimbereich

Ein Artikel des deutschen “Spiegel” sorgt derzeit für Diskussionen: Konkret geht es um einen neuen “Trend” unter jungen Mädchen namens “Pussy Slapping”. Dabei verpassen sich Mädchen Schläge auf den Venushügel. Ein Lehrer, so die “Spiegel”-Bloggerin Juno Vai, habe ihr von dem Trend berichtet. Die Frage, ob es so etwas überhaupt gibt, scheint sich laut “focus.de” zu erübrigen: Videos auf Youtube würden Angriffe zeigen – zumeist handelt es sich dabei um Zusammenschnitte aus Snapchat-Clips. Die Attacken sind offenbar so lustig, dass viele dieser “Pussy Slaps” mit einem schallenden Gelächter bedacht werden. Selbst vom Opfer, sobald der Schmerz nachlasse.

Virale Videos als Ausgangspunkt

Unter Menschen mit BDSM-Vorlieben ist der Begriff Pussy Slapping bereits bekannt. Mit Schlägen auf den Venushügel, die Schamlippen oder die Klitoris soll dabei Stimulation erzeugt werden. Wie genau die abgewandelte Variante des “Pussy Slapping” nach Europa geschwappt ist, lässt sich nicht sicher eruieren. Vermutlich ist der Ausgangspunkt Australien – genauer gesagt vier Australierinnen, die sich “83 Squad” nennen. Sie verdienen ihr Geld mit viralen Videos und Pranks. So beschmieren sie etwa ihre Gesichter mit rohen Eiern, reißen sich am Strand die Oberteile herunter – oder hauen sich gegenseitig in den Schritt.

“Sehr befremdliches Verhalten”

“Für mich ist das ein sehr befremdliches Verhalten”, berichtet ein nicht näher genannter Lehrer laut “Spiegel Online”-Bloggerin Juno Vai. Was in den Videos spaßig wirke, sei zum Teil richtig böswillig. Denn bei den Schlägen würden auch gezielt Handrücken und Knöchel eingesetzt. Die Mädchen würden sich richtig weh tun. “Das ist für mich komplett unverständlich”, so der Lehrer.

Ähnlich sieht das der Neuropsychologe Erich Kasten. Seiner Ansicht nach ist der “Pussy Slap auch ein Akt der Dominanz, mit dem ein junges Mädchen quasi symbolisch versucht, das Sexualorgan ihrer Nebenbuhlerin zu schädigen”, so der Arzt im Gespräch mit dem “Spiegel”. Als Mitursache sei sicher auch in Betracht zu ziehen, dass die Jugendlichen durch Porno-Konsum inzwischen völlig abgestumpft seien. “Letztlich wird menschliche Sexualität immer weiter entwertet, das Pussy Slapping ist ein Ausdruck dieser Entwicklung.” Allerdings sagt der Psychologie, dass die meisten Mädchen, die das Verhalten heute noch witzig fänden, dies in ein paar Jahren ungemein peinlich finden würden.