Gedichte, Lieder: Jehle und Mair im St. Peter

Lieder und Gedichte

von Friede, Hoffnung, Liebe

und dem Vielen dazwischen

In dieser Stunde steht das Leben im Mittelpunkt, das Leben in all seinen unzähligen Schattierungen, es geht um das große Geheimnis hinter allen Worten, um Aufbrüche in einen neuen Morgen, um Frieden, Abschied, Liebe und um die Vergänglichkeit.

Alexander Jehle liest neue Texte, aber auch Texte aus seinen bisher veröffentlichten Werken „und immer wieder leben“, TrotzDem“ und „wie tausend neue morgen“

Angela Mair: studierte klassische Gitarre in Wien und Madrid; CD-Produktionen, Sängerin, Lehrtätigkeiten in Wien und Mistelbach

Eintritt: Euro 12,-/15,- (VVK Ländleticket / Abendkassa) und Jugendliche/Studenten Euro 10,-

In Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk Vorarlberg und der Pfarre Rankweil