Gedenkkrippe an J. Ströher als „Emser Laternenkrippe“

Hohenems. Ein Ölgemälde von Josef Ströher (1941-2016) ziert den Hintergrund der „echten Hohenemser Laternenkrippe“, die Franz-Marco Sauer in seiner Krippenausstellung im Gewölbekeller im Jüdischen Viertel zeigte.

„Die Idee, dieses schöne Bild vom Schloss Glopper im Winter als Hintergrund für eine Laternenkrippe zu verwenden, existiert schon einige Jahre in meinem Kopf“, erklärt Krippenbaumeister Franz-Marco Sauer aus Hohenems. Nur die passende Laterne hatte er nie gefunden. Beim Stöbern in seinem Materiallager entdeckte er schließlich ein uraltes, 8 cm dickes Holzbrett, welches er bei Renovierungsarbeiten beim ehemaligen jüdischen Armenhaus in der Jakob-Hannibal-Straße ergattern konnte. Aus diesem Brett fräste er sich die Leisten und Brettchen für den Bau einer maßgefertigten Laterne.