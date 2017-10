Gedenkfeier in Bolivien zum 50. Todestag von “Che” Guevara

Die Zeremonie in Vallegrande war der Höhepunkt fünftägiger Feierlichkeiten in Bolivien, wo der argentinische Arzt und Guerillakämpfer am 9. Oktober 1967 im Alter von 39 Jahren von einem Soldaten erschossen worden war. Neben Guevaras vier Kindern nahmen auch der Vizepräsident von Kuba, Ramiro Valdes, sowie die Ex-Guerillakämpfer Leonardo Tamayo Nunez (alias “Urbano”) und Harry Villegas Tamayo (alias “Pombo”) an der Gedenkfeier teil.

In Kuba fanden bereits am Sonntag Feierlichkeiten zum Gedenken an den Revolutionshelden des Inselstaates statt. Guevaras Grab befindet sich in der Stadt Santa Clara, nachdem seine sterblichen Überreste vor 20 Jahren nach Kuba überführt worden waren.

(APA/ag.)