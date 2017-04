Gedenkfeier im KZ Jasenovac im Schatten von Boykott

Die Kolonne, die zum Gedenktag traditionell durch die Gedenkstätte in Jasenovac zieht, war am Sonntag laut dem Sender N1 deutlich kleiner als am Vortag, als tausende Menschen der Opfer des berüchtigten Lagers des faschistischen Ustascha-Regimes gedacht hatten. Die Feier am Samstag wurde vom Verband der antifaschistischen Kämpfer und kroatischen Antifaschisten (SABA) und dem Serbischen Volksrat (SNV), einem Dachverein der kroatischen Serben, organisiert. Die Koordination Jüdischer Gemeinden bereitet eine Gedenkzeremonie am Montag vor.

Der Marsch am Sonntag wurde vom konservativen Premier Andrej Plenkovic angeführt. Seine Regierung steht in Kritik, auf die zunehmende Verwendung von gesetzlich verbotenen Ustascha-Symbole unzureichend zu reagieren. Bei der Zeremonie, an der laut Nachrichtenagentur Hina keine überlebenden Lagerinsassen teilgenommen haben, gab es keine Reden.

Im Hintergrund der Kritik steht eine Gedenktafel mit dem umstrittenen Ustascha-Gruß “Za dom – spremni” (“Für die Heimat – bereit”), die im Vorjahr in Jasenovac in der Nähe des KZ aufgestellt wurde. Damit wurde der getöteten Kämpfer der paramilitärischen Gruppe HOS aus dem Kroatienkrieg (1991-1995) gedacht. Der Aufruf gehörte zum Emblem der HOS.

Am Sonntag protestierten Antifaschisten in Jasenovac gegen die Gedenktafel. “Entfernt den Ustascha-Gruß”, stand auf dem Transparent, den sie in der Gedenkstätte enthüllten. Die HOS-Angehörige hatten unterdessen am Samstag vor der Tafel die umstrittene Parole verteidigt.

Die “unschlüssige Position” der Regierung hinsichtlich der Bewertung des Ustascha-Regimes sei der Grund für den Boykott, erklärte der SABA-Vorsitzende Franjo Habulin in einer Rede am Samstag. Er wies die Vorwürfe zurück, dass die Gedenkfeier politisiert würde.

Es sei wichtig über den Nazi-Faschismus und Ustascha zu sprechen, ansonsten bestehe die Gefahr, dass die Lügen des geschichtlichen Revisionismus überwiegen, mahnte Habulin. “Wir werden nicht zulassen, dass der Revisionismus, der im heutigen Kroatien tief verwurzelt ist, gewinnt”, betonte Hubalin.

Der SABA-Vorsitzende kritisierte die von der Regierung gegründete Kommission, die das Verhältnis zum Extremismus in der jüngeren kroatischen Geschichte klären soll. Sie würde in erster Linie der Abrechnung mit Kommunismus dienen, lautete die Kritik.

Das Vernichtungslager Jasenovac, rund 100 Kilometer südöstlich von Zagreb, wurde im Zweiten Weltkrieg von dem faschistischen Ustascha-Regime geleitet. Es gehörte zu den größten Lagern dieser Art in Europa. Historiker sind uneins über die Zahl der Opfer, die dort umkamen. Während das Museum von Jasenovac die Zahl der Opfer mit rund 83.000 angibt, gehen serbische Quellen von 700.000 Opfern aus. Das Holocaust-Museum in Washington schätzt die Zahl auf 100.000.

Der Gedenktag erinnert an einen Fluchtversuch am 22. April 1945. Nachdem die Ustascha begonnen hatten, das Lager in Jasenovac zu zerstören und die Gefangenen zu töten, kam es zum Fluchtversuch, den nur 90 von 600 Häftlingen überlebten.

(APA)