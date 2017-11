Gedankenlesende Ampeln bald in Wien

Die Zukunft des Straßenverkehrs kommt bald nach Österreich: In Wien sollen ab Frühjahr 2018 intelligente Ampeln eingeführt werden, die erkennen, ob Passanten über die Straße laufen wollen und früher auf grün umschalten.

Erste Tests vielversprechend

Geheimer Test läuft bereits

Der Test läuft seit einem halben Jahr. Eine Kamera wurde insgeheim an einer Kreuzung in Favoriten angebracht. Man will die Aufmerksamkeit der Fußgänger nicht erregen, da das System sie in ihrem gewöhnlichen Alltagsverhalten beobachten soll. Sonst bestünde die Gefahr, dass aktiv Einfluss auf die Testergebnis genommen wird.