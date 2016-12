Im September trat Toplek in Dornbirn die Nachfolge von Pfarrer Reinhard Himmer an, davor war er seit 2009 als Jugendseelsorger für die Diözese Feldkirch zuständig. An den vergangenen Sonntagen begleitete er uns durch den Advent, nun spricht er über die Bedeutung von Weihnachten für die Christen.