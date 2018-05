Geburtstag hoch drei

Drei Orte – drei Konzerte – ein Event: Musikschule Walgau feierte ihr Jahreskonzert

Die Begeisterung, mit der das Publikum bei den Jubiläumskonzerten anlässlich „40 Jahre Musikschule Walgau“ applaudierte, hatten sich alle Beteiligten redlich verdient: An drei Orten – in Nenzing, Göfis und Nüziders – fanden Konzerte statt, neben der musikalischen Herausforderung für alle beteiligten Musikschüler und ihre Lehrer war im Hintergrund einiges an Maßarbeit gefordert. Denn über den Abend hinweg gab es immer wieder Live-Schaltungen in die anderen Veranstaltungsorte, die minutiös abgestimmt werden mussten.