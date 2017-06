Geburt im Rettungswagen: Lea wollte nicht mehr warten

Nicht alltäglicher Einsatz für Berufsrettung - © APA (Archiv/Webpic)

Gleich neben der Floridsdorfer Brücke in Wien ist in der Nacht auf Mittwoch die kleine Lea zur Welt gekommen. Das Baby wollte die Fahrt ins Krankenhaus mit dem Rettungswagen nicht mehr abwarten, so wurden zwei Sanitäter kurzerhand zu Geburtshelfern. Das Kind kam gesund zur Welt, es wog 4,37 Kilogramm und war 53 Zentimeter groß, berichtete die Berufsrettung Wien am Donnerstag.