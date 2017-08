Party pur beim Nature One 2017 - © APA (dpa)

Bei einem Technofestival im Hunsrück in Deutschland brachte eine junge Frau am Samstag offenbar ohne fremde Hilfe in einem Zelt eine Tochter zur Welt. Die Mutter, die angeblich von der Schwangerschaft nichts wusste, sei anschließend mit der Kleinen zur Sanitätsstation gegangen. Ein Rettungswagen brachte beide ins Krankenhaus, sie seien wohlauf, teilte die Polizei mit.