Gebrüder Weiss wächst: 2.500 neue Arbeitsplätze geschaffen

Hauptsächlich die neuen Standorte des Unternehmens in Zentral- und Osteuropa sowie weitere Niederlassungen in Asien und Nordamerika führten zu der Zunahme der Mitarbeiterzahlen. Zu den weltweit 150 Standorten zählen auch jüngste Gebrüder Weiss-Niederlassungen in Georgien, Russland, der Türkei und Kasachstan sowie neue Offices der Gebrüder Weiss-Tochter inet-logistics in den USA.

Ranking: Hier wurden Stellen geschaffen

In den vergangenen zehn Jahren wurden weltweit rund 2.500 weitere Stellen geschaffen. In den folgenden Ländern fanden die meisten Menschen neue Arbeit:

1. Rumänien – 483 neue Arbeitsplätze (2016 Rumänien gesamt: 560)

2. Deutschland – 388 (555),

3. Österreich – 356 (3.050)

4. China – 299 (449)

In diesen Bereichen fand der Zuwachs statt:

1. Landverkehr und Logistiklösungen – 1.420 neuen Mitarbeiter (2016 gesamt: 4.573)

2. Air & Sea – 654 neue Mitarbeiter (1.024)

3. Kurier-, Express- und Paketdienst – 58 (300)

4. IT-Mitarbeiter – Steigerung um 62,5 Prozent auf 169 (2006: 104).

Die Tochterunternehmen vergrößerten ihre Anzahl wie folgt: 88 Stellen bei der inet-logistics (2016: 130), zwölf bei dicall (38) und vier Stellen bei xvise (zwölf).

In 2017 möchte sich Gebrüder Weiss vor allem in der Luft- und Seefracht in Asien und Nordamerika personell weiter verstärken. Hierfür sucht das Unternehmen gezielt nach interessierten Spezialisten. (red.)