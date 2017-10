Gebrauchtes rund ums Kind

Raggal. Der Familienverband Großwalsertal führte bereits routiniert den Herbst-Winterbasar für gebrauchte Kinderartikel vergangenen Samstag in der Walserhalle durch. Die vollen Parkplätze und die Menge der Besucher deuteten darauf hin, dass das Interesse an gebrauchten Kinderartikeln groß ist. „Es muss nicht alles neu sein“, so eine Oma, welche sich mit Spielzeug für ihre Enkelkinder eindeckte. Neben Spielsachen, Bekleidung für Jungen und Mädchen, Büchern, Hochstühlen waren vor allem die Skisportartikel begehrt. Die eigene Ecke mit der Winterbekleidung steuerten die Besucher meist zuerst bei ihrer Suche nach Schnäppchen an. Das Team der Herzkäferle Trageberatung aus Thüringen und Andrea Schäfer von Zappelina Kinderaccessoires zeigten ihr Sortiment an diesem Nachmittag. Das vielfältige Kuchenbuffet des Familienverbandes lud zum Verweilen und gemütlichen Austausch ein. SG