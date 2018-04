Gebrauchte Bücher als Verkaufsschlager

Bücherbasar der Altacher Bibliothek

Altach. Den Bücherbestand in der räumlich beschränkten Altacher Bibliothek aktuell zu halten, ist eine der Hauptaufgaben des Mitarbeiterteams rund um Leiterin Wilma Schneller. Laufend werden neue Werke angekauft, ältere aussortiert. Diese wurden nun auf dem jährlichen Bücherbasar an begeisterte Leseratten zu einem günstigen Preis angeboten. Rund 1000 Medien wurden aufgelegt, zahlreiche neuwertige Bilderbücher, ausgenommen viele tolle Jugend-Fantasy-Bücher, sowie eine große Auswahl an Belletristik und Sachbücher standen bereit.