"Geben für Leben ist gesund wie immer"

"Dem Verein geht es so gut wie eh und je, wir sind stolze Besitzer des Spendengütesiegels": "Geben für Leben" will das "nächste Weihnachtswunder" wahrwerden lassen.

Sämtliche Missverständnisse werden ausgeräumt: In den Medien wurde nach einem Hilferuf von “Geben für Leben” irrtümlich die Information verbreitet, der Verein “Geben für Leben” wäre “pleite”. Ursprünglich so als Aufforderung zur Spende formuliert, um auf die Dringlichkeit des Bedarfs an neuen Spenden aufmerksam zu machen, wurde dieser Hilferuf leider missverstanden. Viele Menschen fragten nach, ob der Verein konkurs sei. Doch die Verantwortlichen geben volle Entwarnung: Dem Verein geht es so gut wie eh und je. “Wir sind spendenbegünstigt und werden jedes Jahr intensiv vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Daher sind wir auch stolze Besitzer des Spendengütesiegels, welches man nur erhält, wenn die Organisation vorbildlich, transparent und seriös arbeitet”.

Salvator Apotheke in Dornbirn spendet spontan 1.000 Euro

84 Typisierungen und 1.450 Euro an Spenden in Schwarzach

99 Neutypisierungen und 362 Euro an Spenden bei Maturaprojekt Marienberg

Kommende Aktionen

11. November: Typsierungsaktion in Moosburg

18. November: Benefiztheater Vorarlberger Spätlese in Hard

18. November: Benefizyoga in Lustenau

18. November: Typisierungsaktion in Kaprun

23.-26. November: Lionsclub Adventsstand in Salzburg

02. Dezember: Typisierungsaktion in Schlins

02. Dezember: Weihnachts-Benefizkonzert in Höchst