GBR will bei Brexit-Verhandlungen Zeitplan einhalten

Bis Oktober sollen nennenswerte Fortschritte erzielt werden - © APA (AFP)

Trotz des holprigen Starts der Verhandlungen über einen EU-Austritt hält die britische Regierung am weiteren Zeitplan für die Gespräche fest. Sie sei zuversichtlich, dass bis Oktober ausreichende Fortschritte erzielt werden könnten, um die nächste Phase einzuleiten, sagte eine Sprecherin des Brexit-Ministeriums am Donnerstag in London.