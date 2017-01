Gazprom exportierte 2016 Rekordmenge an Gas nach Europa

2016 war ein gutes Jahr für den russischen Gasriesen - © APA (AFP)

Russland hat im vergangenen Jahr eine Rekordmenge an Gas nach Europa und in die Türkei geliefert, obwohl die EU unabhängiger von russischer Energie werden will. Das Volumen stieg um 12,5 Prozent auf 179,3 Mrd. Kubikmeter Gas, teilte der staatliche Energieriese Gazprom am Montag mit. Die Nachfrage nach russischem Gas sei enorm gestiegen, Gazprom stehe für verlässliche Lieferung.