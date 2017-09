Gaza für eine Million Kinder nicht mehr bewohnbar

Kinder im Gazastreifen leiden unter zahlreichen Entbehrungen - © APA (AFP)

Die Hilfsorganisation “Save the Children” hat den Gazastreifen für rund eine Million Kinder als “nicht mehr bewohnbar” eingestuft. In dem Küstenstreifen gebe es täglich nur noch zwei bis vier Stunden lang Strom, hieß es in einem Bericht, den die Organisation in der Nacht zum Dienstag veröffentlichte.