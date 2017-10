Gaumenfreuden und Hörgenuss

Lingenau. Unter dem Motto „Wilde Weiber und mächtige Männer fanden sich viele Feinschmecker im Genussgasthof „Alpenblick“ ein, um ein köstlich-wildes 4-Gänge-Menü zu schlemmen. Liebhaber von Wildspezialitäten genossen erlesene Köstlichkeiten aus regionalen Revieren. Hertha Glück, Geschichtenerzählerin aus Leidenschaft, entführte die Gäste dabei in die Welt der Wilderer und ließ sie über einen unglaublichen Kuhhandel und singende Tannen staunen.

Gemütliches Ambiente

In gemütlicher Runde trafen sich Freunde, Bekannte und Geschäftspartner der Gastgeber Florian und Erika Kühne in der festlich dekorierten Landhausstube. Die Rotenberger Rehpraline auf Orangen-Preiselbeer-Glace genossen LR Erich Schwärzler mit Gattin Katharina, Vorstandsvorsitzender Armin Fechtig (Raiba Mittelbregenzerwald) in Begleitung von Sonja, Kabarettistin Gabi Fleisch und Dr. Horst Hillgarter, Toni und Anita Wüstner (Teppich Wüstner) sowie GF Joachim Singer mit Brigitte (Mercedes Schneider).

Kulinarischer Knall

Den laut Speisekarte „kulinarischen Knall“ mit geschmortem Rehhaxerl und rosa Gegrilltem vom Reh ließen sich die Gastronomen Jürgen und Marlies Hirschbühl (Adler Krumbach) sowie Rudi und Sonja Torghele (Bergblick Balderschwang) ebenso schmecken wie Steuerberater Walter Maly, Vilson Gashi (AGM Hohenems), Wolfgang und Anita Fechtig (Raum und Zeit), die Lions-Mitglieder Marcella Künzler und Werner Steurer sowie Magdalena Omerzell und Stefan Natter (heil.werk).

Krönender Abschluss

Dem krönenden Abschluss mit Sigmousse auf Bratapfelragout konnten Altbgm. Reinhold Walser mit Marlene, Lothar und Bea Steurer (Elektro Österle), Joachim und Manuela Fink (Alfi), Moderator Philipp Fasser mit Sarah Ranak (wälder.art), Christoph und Agnes Kaniuka (Plus Pol), Mathias und Patricia Meusburger sowie Herbert und Wilma Schmidinger nicht widerstehen. Für das ausgezeichnete Menü zeichnete Küchenchefin Magdalena Bechter verantwortlich. MO