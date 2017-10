Gaumenfreuden pur im Theresienheim

Lustenau. Zum fünften Mal fand im Theresienheim das beliebte „Kochen für Freunde“ statt. Im Saal war für 115 Gäste festlich aufgedeckt, die Köche brachten auch in diesem Jahr wieder ein kulinarisches Meisterwerk auf den Tisch. Mit köstlichen Sprüchen begleitete Elmar Deuring das Auftragen der einzelnen Gänge. Auf luschnouarisch und auf hochdeutsch wurden die Gäste auf die Menüfolgen vorbereitet.

Ein Festmahl für Genießer

Gestartet wurde mit dem Menümarathon am frühen Abend, das Zwetschkensüppchen mit Topfennockerl wurde kurz nach Mitternacht serviert. Man verbrachte genussvolle Stunden bei Rotwildpastete getrüffelt mit Dörrpflaumen an Kürbis Chuttney, gefolgt von einem Carpaccio von roten Rüben mit Sauerkäse-Creme-Brulee. Jeder neue Gang wurde von Moderator und Koch Elmar Deuring angesagt: „Wir servieren jetzt ein feines „Mara Schumsüpple“, schmunzelte der Ur-Luschnouar, um dann aufzuklären: das ist eine Kastanienschaumsuppe. Der Genuss der Röllchen vom Bachforellenfilet mit Zucchini an Rieslingsauce, dem Spätzle – Tris und eine köstliche Versuchung von Hauptspeise, ließen bei den Gästen keine Wünsche offen. Man schlemmte sich von Gang zu Gang, genoss die Gesellschaft Gleichgesinnter und zog den Hut vor der Leistung der Köche, die sich an diesem Abend selbst übertroffen hatten.

Die Meisterköche: Pius Grabher, Elmar Nessler, Manuel Meier, Elmar Lutz, Mario Vetter, Elmar Deuring, Stefan Hagen, Christoph König, Erich Hagen, Walter Eller, Manfred Werle (Menümeister)