Gauklerfest in Feldkirch: VOL.AT berichtet live vom Mittelalterfest

Gaukler aus der ganzen Welt begeistern an diesem Wochenende wieder Klein und Groß. Die Montfortstadt verwandelt sich in einen großen Spielplatz mit Zauberern, Jongleuren, Akrobaten und Musikanten. Diese faszinieren sowohl als Einzelkünstler als auch in Gruppen mit ihren Aufführungen. Wir sind für euch live ab 16:30 Uhr beim Gauklerfest dabei!

Durch die Stadt spazieren und das Flair genießen

Beim Feldkircher Gauklerfestival gibt es keine Bühnen und keine großen Verstärkeranlagen, dafür gibt es zehn fixe Auftrittsorte die von morgens bis abends von den verschiedensten Gauklern bespielt werden. Am besten einfach durch die Montfortstadt spazieren, bei den Auftrittsorten stehenbleiben und Straßenkunst vom Feinsten genießen. Dem Publikum bieten sich zwei Tage lang (28. und 29. Juli) lustige Kunststücke und bunte Attraktionen. Eintritt ist natürlich wie immer frei.