Gauck ernannte Gabriel zum neuen deutschen Außenminister

Zypries ist Gabriels bisherige Parlamentarische Staatssekretärin gewesen. Sie muss als Neuling im Kabinett am späteren Vormittag aber noch im Bundestag vereidigt werden. Zypries war von 2002 bis 2009 Justizministerin. Steinmeier scheidet aus dem Kabinett aus, weil er am 12. Februar als Kandidat der Großen Koalition bei der Bundespräsidentenwahl antritt. Seine Wahl gilt als sicher.

Gabriel beginnt seine Tätigkeit mit einem Besuch in Paris. Das teilte Außenamts-Sprecher Martin Schäfer am Freitag in Berlin mit. Gabriel wolle mit seinem Amtskollegen Jean-Marc Ayrault über Fragen der Europapolitik in diesen “schicksalhaften Zeiten” sowie über “die ganze Palette” internationaler Fragen sprechen, darunter Syrien und die Ukraine.

Auch Steinmeier war nach seinem Amtsantritt 2013 zuerst nach Paris gereist, damals zusammen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Schäfer hob hervor, für Gabriel sei ein vertrauensvolles Verhältnis zu Frankreich “ein ganz wichtiges Anliegen”.

Noch offen ist dagegen demnach eine ebenfalls anvisierte Reise Gabriels in die USA. Natürlich gebe es das Interesse, so schnell wie möglich mit der neuen US-Regierung in Kontakt zu kommen, sagte Schäfer. Zunächst müsse allerdings die Bestätigung des designierten US-Außenministers Rex Tillerson durch den Senat in Washington abgewartet werden.

Schäfer reagierte auf einen Bericht des Düsseldorfer “Handelsblatt”, wonach Gabriel am Mittwoch in die USA reisen und dort neben Tillerson auch Vizepräsident Mike Pence treffen wolle. Zudem sei ein Besuch bei den Vereinten Nationen in New York vorgesehen, hieß es. Der neue US-Präsident Donald Trump hatte sein Amt vor einer Woche angetreten.

