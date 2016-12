Gastspieler Zdravkovic schoss Brederis ins Halbfinale

Starker erster Auftritt von SK Brederis beim Hallenmasters in Wolfurt. Drei Siege und eine Niederlage standen für die Bresner zu Buche. Gastspieler Marko Zdravkovic schoss fünfzig Prozent aller Bresner Tore und war maßgeblich am Aufstieg in die Vorschlussrunde beteiligt. Im Halbfinale warten auf Brederis die starken Wälderklubs Egg und Alberschwende.

21.Sparkassen-Hallenmasters in Wolfurt

Masters, Vorrunde Gruppe 6

Metzler Werkzeuge SK Brederis – FC Raiffeisen Viktoria Bregenz 2:1

Tore: Marko Zdravkovic (2/1 Penalty) bzw. Yachir Djamel

Admira Dornbirn – Metzler Werkzeuge SK Brederis 2:6

Tore: Marco Pichler, Pascal Peter bzw. Semih Dönmez, Marko Zdravkovic (je 2), Aygün Topcu, Necip Bekleyen

Metzler Werkzeuge SK Brederis – Cashpoint SCR Altach Amateure 2:5

Tore: Cihan Bekleyen, Necip Bekleyen bzw. Johannes Tartarotti, Rene Luschnik (je 2), Kerim Dagli

Ruech Recycling RW Langen – Metzler Werkzeuge SK Brederis* 1:4

Tore: Bernhard Elbs bzw. Marko Zdravkovic (3), Erkan Ergüven

Tabelle

Cashpoint SCR Altach Amateure**4 4 0 11:4 14 Metzler Werkzeuge SK Brederis** 4 3 1 14:9 10 Ruech Recycling RW Langen** 4 2 2 8:10 6

**Aufsteiger ins Masters Halbfinale

Legende*Joker gesetzt

Halbfinaltermine

Gruppe 1 (2. Jänner 2017, 18.30 – 21.30 Uhr): FC Brauerei Egg, Sparkasse FC BW Feldkirch, Holzbau Sohm FC Alberschwende, SV frigo Ludesch, Metzler Werkzeuge SK Brederis, Dritter Gruppe 8

Finaltermine

Montag, 6. Jänner 2017 (ab 11 Uhr bis 16 Uhr)