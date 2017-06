Gasthaus mit Rundumblick

Zweieinhalb Jahre lang standen Wanderer, Biker oder während der Wintermonate auch Rodelfans vor verschlossenen Türen beim Gasthof Dreiländerblick in der Bildsteiner Parzelle Bereuter. Nur der herrliche Rundblick über den Bodensee, das Rheintal und die Schweizer Bergwelt konnte genossen werden, aber kein kühles Getränk stillte den Durst, auch an eine zünftige Jause war nicht zu denken. Das ändert sich glücklicherweise mit der offiziellen Wiedereröffnung am Freitag, den 7. Juli.

Jausen im Gastgarten

„Nach einer intensiven Umbau- und Renovierungszeit, während der bereits immer wieder Ausflügler bei uns vorbeischauten und sich freuten, dass der sogenannte ´Blick´ wieder öffnet, laden wir am Freitag, den 7. Juli ab 19 Uhr zum ersten Dämmerschoppen ein“, so der neue Pächter Klaus Huber, der gemeinsam mit seiner Gattin Siegrun das weit über Bildsteins Grenzen hinaus bekannte Gasthaus wieder zum Leben erweckt. „Die Räumlichkeiten präsentieren sich im alten Stil, allerdings brachten wir die alte Gaststube, den Gastgarten und natürlich auch die Küche auf Vordermann. Teilweise musste auch das Mauerwerk trocken gelegt werden“, gibt der erfahrene Wirt, der 20 Jahre lang den Berggasthof Schuttannen in Hohenems bewirtschaftete und nun nach fünfjähriger Tätigkeit vom Faerber´s in Dornbirn den Weg nach Bildstein fand. „Auf der herrlichen Terrasse mit dem sensationellen Blick ins Tal und auf den See servieren wir neben zwei Tagesgerichten auch zünftige Jausen und je nach Saison auch mal ein Wildbret-Gericht oder ein kräftiges Gulasch. Lässt es das Wetter zu, können Grillfans bei uns am Donnerstagabend am Stöckle ein Würstle grillen.“

Infos: Dämmerschoppen im Gasthaus Dreiländerblick

Freitag, 7. Juli ab 19 Uhr (bei jeder Witterung)

Öffnungszeiten während der Sommersaison:

Dienstag bis Samstag ab 11 Uhr

Sonn- und Feiertag ab 9 Uhr

Montag: Ruhetag