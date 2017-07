Gastgeber USA startete mit 1:1 gegen Panama in Gold Cup

Gastgeber konnten sich nicht durchsetzen - © APA (AFP)

Gastgeber USA ist mit einem Unentschieden in den Fußball-Gold Cup gestartet. Vor 47.600 Zuschauern in Nashville mussten sich die Amerikaner am Samstag mit einem 1:1 gegen Panama begnügen. Der im März eingebürgerte, in England geborene Dom Dwyer brachte das US-Team in der 50. Spielminute in Führung. Panama konnte allerdings zehn Minuten später durch Miguel Camargo den Ausgleich erzielen.