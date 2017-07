Frauen-EM: Deutschland-Spiel abgesagt – Niederlande weiter

Zahlreiche Volunteers versuchten zwar mit viel Einsatz, das Wasser vom Platz zu schieben sowie den Boden mittels Gabeln aufzulockern. Die Bemühungen waren am Ende aber umsonst. Auch deshalb, weil der Regen immer wieder einsetzte. Die Absage erfolgte schließlich kurz vor 22.00 Uhr, also etwas mehr als eine Stunde nach der ursprünglichen Beginnzeit. Wann die Partie jetzt ausgetragen werden soll, stand vorerst nicht fest. Am Sonntag stehen mit den Duellen Österreich gegen Spanien (18.00 Uhr) und England gegen Frankreich (20.45 Uhr) zwei Viertelfinale auf dem Programm.

Das Nationalteam der Niederlande hat bei seiner Heim-EM als erstes Team das Halbfinale erreicht. Die Gastgeberinnen setzten sich am Samstag in Doetinchem gegen den achtfachen EM-Halbfinalisten Schweden mit 2:0 durch. Lieke Martens brachte die Mannschaft von Trainerin Sarina Wiegmann per Freistoß in Führung (33.), Vivianne Miedema scorte nach einem Konter (64.).

Für die Niederlande ist es die zweite Halbfinal-Qualifikation nach 2009. Das Heimteam trifft im Halbfinale auf den Sieger der Sonntag-Partie England gegen Frankreich.

(APA/ag.)