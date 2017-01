Gastgeber Frankreich vor Rekordkulisse ins WM-Viertelfinale

Zuvor hatte bereits Norwegen durch ein 34:24 (12:10) über Mazedonien die Runde der besten acht erreicht. Am Abend (20.45) standen noch die Partien Russland – Slowenien und Brasilien – Spanien am Programm. Die restlichen Achtelfinali gehen am Sonntag über die Bühne.

Der bis heute gültige Zuschauer-Weltrekord war in Deutschland aufgestellt worden. 2014 waren 44.189 Besucher in die Frankfurter Fußball-Arena zum Bundesliga-Spiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem HSV gekommen.

