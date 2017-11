Gast zahlt Rechnung nicht: Ein Monat Gefängnis

Was ist eine angemessene Strafe für jemanden mit drei einschlägigen Vorstrafen, der im Gasthaus die Rechnung von 37,60 Euro nicht bezahlt hat? Diese Frage haben Vorarlberger Richter in einem Strafverfahren in zwei Instanzen gleichlautend so beantwortet: ein Monat Gefängnis.

Das strenge Urteil ist seit dieser Woche rechtskräftig. Am vergangenen Mittwoch wurde im Berufungsprozess am Landesgericht Feldkirch die harte erstinstanzliche Sanktion bestätigt. Am Bezirksgericht Bregenz war die Angeklagte im Juni wegen des Vergehens des Betrugs zu einem Monat Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Die mögliche Höchststrafe wäre ein halbes Jahr Gefängnis gewesen.

Harte Strafe

Die Strafe für den Bagatellbetrug fiel deshalb hoch aus, weil die Angeklagte bereits mit drei einschlägigen Vorstrafen nach begangenen Vermögensdelikten belastet war. „Es ist nun das vierte Mal, dass die Angeklagte einschlägig straffällig geworden ist“, sagte Richterin Angelika Prechtl-Marte in ihrer Urteilsbegründung im Berufungsprozess. In der Vergangenheit hätten selbst „hohe Geldstrafen nichts gebracht“. Die 56-jährige Frau habe dennoch weiterhin Straftaten verübt. Deshalb „bedarf es jetzt einer unbedingten Freiheitsstrafe“, erklärte die Vorsitzende des aus drei Richtern bestehenden Berufungssenats.

Eine unbedingte Freiheitsstrafe sei eine harte, aber notwendige Sanktion, sagte der Leitende Staatsanwalt Wilfried Siegel in der Berufungsverhandlung. Aber Geldstrafen hätten die Angeklagte bislang nicht von weiteren Straftaten abhalten können.

Rechnung in Höhe von 36,70 Euro nicht bezahlt

In einem Gasthaus im Rheindelta hatte die Angeklagte nach Ansicht der Richter im März den Zechbetrug begangen. Sie hatte Speisen und Getränke zum Preis von 37,60 Euro konsumiert, aber nicht bezahlt. Sie sei, so die Richter, weder zahlungswillig noch zahlungsfähig gewesen.