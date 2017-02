Mit einem Baseballschläger ist Samstag früh ein Gast in einem Linzer Lokal auf eine Kellnerin losgegangen. Den Mann dürften Eiswürfel in seinem Weinglas so aufgebracht haben, dass er die Frau angriff. Die 30-Jährige erlitt Kopfverletzungen und musste ins Spital eingeliefert werden. Der Angreifer konnte nach der Tat unerkannt flüchten, berichtete die Polizei.

Der Mann versetzte der Angestellten einen Schlag gegen den Kopf. Die junge Frau aus der Gemeinde Leonding wurde in den Med Campus III eingeliefert. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen blieb vorerst erfolglos. Der Mann war mit einer orangen Jacke, mit der Aufschrift “Lieferservice” bekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken