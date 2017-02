Gasser triumphierte bei Big-Air-Finale in Quebec City

Gasser holte sich auch Freestyle-Gesamtweltcup - © APA (Archiv)

Anna Gasser hat ihrer Saison im Big-Air-Weltcup ein Glanzlicht aufgesetzt. Die Kärntnerin triumphierte am Samstag beim sechsten und letzten Saisonbewerb in dieser Disziplin in Quebec City und fixierte den Gewinn des Freestyle-Gesamtweltcups, der Big-Air-Kristallkugel und der “FIS Super Series”, die sich aus den City-Events in Mailand, Mönchengladbach und Quebec City zusammengesetzt hat.