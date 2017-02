Gasexplosion – Verdächtiger wusste nichts von Delogierung

Beschuldigtem war wegen Gasgeruchs dauernd schlecht - © APA (MA 68 LICHTBILDSTELLE)

Dem Wohnungsmieter, dem vorgeworfen wird, in Wien-Hernals eine tödliche Gasexplosion vorsätzlich hervorgerufen zu haben, will von seiner Delogierung nichts gewusst haben. Weil ihm wegen Gasgeruchs in seiner Wohnung seit geraumer Zeit ständig schlecht sei, habe er das Haus so gut wie nie verlassen. Seinen Postkasten habe er seit Monaten nicht entleeren können. “Ich habe nichts erwartet.”