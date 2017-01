Ein Todesopfer bei Gasexplosion in Wien-Hernals

Mehrere Menschen wurden bei der Explosion verletzt - © APA (Webpic)

Eine Explosion in einem Wohnhaus in Wien-Hernals hat am Donnerstag ein Todesopfer gefordert: Eine Person starb nach der Einlieferung ins Krankenhaus, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Ausgelöst wurde die Katastrophe, durch die weiters drei Menschen, darunter ein Kleinkind, schwer und neun weitere Personen leicht verletzt wurden, offenbar durch Gas.