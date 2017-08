Gartenbaukino ehrt zum Saisonauftakt verstorbenen Hans Hurch

So wird die Saisonauftaktwoche ab Freitag (25. bis 30. August) mit drei Filmen begangen, die eng mit dem am 23. Juli im Alter von 64 Jahren verstorbenen Hurch verbunden und regulär im Gartenbaukino zu sehen waren. Vier Mal ist Lisandro Alonsos “Los Muertos” zu sehen – ein damaliger Überraschungserfolg für den Argentinier in Wien. Drei Mal ist Jacques Tatis epochales Meisterwerk “Playtime” angesetzt, das zu den Lieblingskomödien Hurchs zählte. Und schließlich wird bis 29. August vier Mal Daniele Huillets Vittorini-Verfilmung “SICILIA!” gezeigt, die Hurch nach dem überraschenden Tod der langjährigen Weggefährtin von Jean-Marie Straub 2006 als Überraschungsfilm bei der Viennale präsentierte.

(APA)