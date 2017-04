Garnelen made in Austria: Tiroler Bauer züchtet White Tiger-Garnelen

Garnelen frisch vom Bauernhof? Das gibt’s tatsächlich. Seit kurzem bietet ein Bauer in Tirol gezüchtete White Tiger-Garnelen an. In Hall in Tirol hat Daniel Flock eine neue Nische für sich entdeckt und ein Pilotprojekt gestartet. Der Markt wird mittlerweile mit in Asien und Lateinamerika gezüchteten Garnelen überschwemmt.

Projekt “Alpen-Garnele”

Dabei wird vor allem kritisiert, dass die Garnelen in künstlich angelegten Becken mit Antibiotika und Wachstumshormonen behandelt werden. Grund genug für Daniel Flock um das Projekt “Alpen-Garnele” zu starten.

Video: Bauer züchtet in Tirol Garnelen