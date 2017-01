Garmisch-Abfahrt brachte Reichelt zwölften Weltcup-Sieg

Reichelt reist als Favorit zur WM - © APA (AFP)

Hannes Reichelt ist im alpinen Ski-Weltcup auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Mit Startnummer eins fuhr der Salzburger am Samstag in der zweiten Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen die schnellste Zeit, hinter ihm landeten Peter Fill (ITA) und Beat Feuz (SUI) auf den weiteren Podestplätzen. Es handelt sich um Reichelts zwölften Weltcup-Sieg, den ersten seit der Abfahrt in Kvitfjell am 7. März 2015.