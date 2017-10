Strahlenden Garbine Muguruza bei Auszeichnung in Singapur - © APA (AFP)

Anlässlich des bevorstehenden Saison-Finales der WTA-Tour sind am Freitag bei den WTA-Finals in Singapur die WTA-Auszeichnungen des Jahres vergeben worden. Zur Spielerin des Jahres zeichnete die Damen-Tennis-Organisation die Spanierin Garbine Muguruza aus, die in Wimbledon ihren zweiten Major-Titel gewonnen hat und dann auch für einige Wochen erstmals auf Platz eins kletterte.