Gar nicht seniorenhaft: Dance On Ensemble in St. Pölten

Dass das Thema "Tanzen im Alter" nicht unbedingt rein geriatrisch zu verstehen ist, hat das Dance On Ensemble am Samstag im Festspielhaus St. Pölten unter Beweis gestellt. Mit "Water between three Hands" - Konzept und Regie stammen vom libanesischen Performance-Künstler Rabih Mroué - lieferten die sechs Tänzerinnen und Tänzer zwischen 41 und 51 Jahren eine absolut nicht seniorenhafte Darbietung.

Wer abgewrackte Ballett-Oldies auf Mitgefühlstour befürchtet hatte, durfte aufatmen: EU-kofinanziert durch das Programm “Kreatives Europa” im Rahmen von “Dance On, Pass On, Dream On”, legten die höchst professionellen und erfahrenen Mitwirkenden der Berliner Gruppe, alle zuvor in renommierten Compagnien aktiv gewesen, die Realisierung einer vielschichtigen Choreografie vor, die zu Live-Musik des Schlagzeugers Philipp Danzeisen inhaltliche Fragmente zu Tod, Verschwinden, Abschied darstellt, ganz ohne dramatisches Pathos, sondern vielmehr mit ironischem Humor durchzogen. Ein nicht durchgängig gelungener, aber sympathischer Versuch auf bemerkenswertem Level.

Um Phänomene der Körperlichkeit geht es, bis zur Verkörperung von Körperteilen, und zwischendurch wird nicht nur die Hose herunter gelassen, sondern auch erzählt und berichtet u.a. über schweißtreibende tänzerische Vergangenheit, die ihre Sedimente hinterlassen hat. All dies in geradezu spielerischer Art und Weise: Da wird auch geblödelt, gedribbelt, geräkelt, am Ende stehen aber ein veritabler Marche funebre und ein Memento Mori: “My name was…” – alles Benennbare ist vergänglich und wird einmal gewesen sein.

Im anschließenden Publikumsgespräch berichten die Tänzerinnen und Tänzer freimütig über ihre Erfahrungen: Wer sich als über 40-Jähriger einer Audition aussetzt, muss damit rechnen, dort als fehl am Platz gesehen zu werden. Diesem Klima der Vorurteile ist zu begegnen. Wie sagte doch Madeline Ritter, Initiatorin von Dance On: Reduzierte man Europas Regierende auf Bis-40-Jährige, blieben gerade noch Emmanuel Macron und Sebastian Kurz übrig. Ob das politisch wünschenswert wäre, ist die Frage – beim Tanz sollte das Alter jedenfalls auch keine entscheidende Rolle spielen, war man sich einig.