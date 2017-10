Ganz schön kin(n)disch? Diese Selfies erobern gerade das Netz!

Jeder hast es bestimmt schon einmal gemacht: Selfies vor Sehenswürdigkeiten. Michelle Liu lächelt auf ihren Fotos allerdings nicht normal in die Kamera, sondern fotografiert sich immer in gleicher Pose, die ihr Kinn besonders in Szene setzt. Ob in London, Paris, New York oder Peking, ihr Doppelkinn präsentiert sie ganz ungeniert überall auf der Welt.

Passend dazu hat sie ihr Instagram-Proil chinventures genannt und dem folgen mittlerweile schon über 44.000 User. Damit beweist Michelle nicht nur Humor, sondern setzt auch ein Zeichen für mehr Natürlichkeit.

So high on cloud 9 right now with all your love and support ❤️ comment where all of you are from! Ein Beitrag geteilt von Michelle Liu • Chinchelle (@chinventures) am 18. Okt 2017 um 17:39 Uhr