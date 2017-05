Ganz Mumbai im Bieber-Fieber: Erstes Indien-Konzert des Popstars

Justin-Bieber-Fieber in Indien: In der Wirtschaftsmetropole Mumbai haben sich am Mittwoch 45.000 Fans, darunter etliche berühmte Bollywood-Schauspieler, für das erste Konzert des kanadischen Popstars auf indischem Boden versammelt. “Beliebers”, wie die Fans sich nennen, kamen aus dem ganzen Land nach Mumbai, wo ihr Idol am Abend das Abschlusskonzert seiner aktuellen Welttournee geben wollte.

Drei Tage lang nicht geduscht

afp © afp

Indische Medien spekulierten schon seit Tagen über die Gästeliste und Biebers mögliche Reisewege – etwa darüber, ob der 23-Jährige angesichts der üblichen Mumbaier Verkehrschaos’ per Hubschrauber vom Hotel zu seinem Auftritt fliegt. Eine indische Tageszeitung berichtete am Mittwoch über eine Gruppe von rund 20 jungen Bieber-Fans, die drei Tage lang vor dem Flughafen der Millionenstadt campierten, um die Ankunft des Sängers nicht zu verpassen und wenigstens einen Blick auf ihn zu erhaschen. “Wir haben zwei Nächte lang nicht geschlafen. Man weiß nie, wann er ankommt”, zitierte das Blatt einen von ihnen. Ein anderer sagte, er habe sich drei Tage nicht gewaschen.

(apa/afp/red.)