“Ganymed Fe Male”: Perspektive des weiblichen Blicks im KHM

Das Kunsthistorische Museum im Zentrum Wiens - © APA

Sich Teil 4 einer Spielfilmserie anzusehen, lohnt meist nur mehr für Hardcore-Fans. Anders bei “Ganymed”, dem 2010 gestarteten Theaterprojekt des Kunsthistorischen Museums (KHM), das am Samstag in seine vierte Auflage gestartet ist. Unter dem Titel “Fe Male” spürt Regisseurin Jacqueline Kornmüller bei ihrem Stationentheater diesmal dem weiblichen Blick in der Gemäldegalerie nach.