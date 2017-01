Ganong-Sieg in erster Garmisch-Abfahrt

>>Zum Ski-Alpin-Datencenter<<

Für Ganong war es der zweite Weltcup-Sieg seiner Karriere. Den ersten hatte er am 28. Dezember 2014 in der Abfahrt in Santa Caterina gefeiert. Der 36-jährige Salzburger Hannes Reichelt verpasste das Podest um sieben Hundertstel und wurde Vierter.

Schwere Stürze

Die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen musste für längere Zeit unterbrochen werden. Der US-Amerikaner Steven Nyman kam bei einem Sprung nach der dritten Zwischenzeit schwer zu Sturz und musste im Ackja von der Strecke geborgen werden. Der Franzose Valentin Giraud Moine kam im unteren Teil nach der letzten Zwischenzeit schwer zu Sturz und musste im Ackja von der Strecke geborgen werden.

Abfahrt auch am Sonntag

Auf der Kandahar-Strecke in Garmisch steht am Sonntag (Start: 12.00 Uhr) eine weitere Abfahrt auf dem Programm.