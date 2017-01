Gangbetten – Wiener Gesundheitsstadträtin lässt prüfen

Spitalsambulanzen müssen entlastet werden, so Wehsely - © APA (Archiv)

Dass Patienten in den Spitälern des Krankenanstaltenverbundes (KAV) am Gang untergebracht werden, hat zuletzt wieder für Kritik gesorgt. Die Wiener Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely (SPÖ) lässt nun die Situation überprüfen, wie sie am Montag in einer Aussendung mitteilte. Gleichzeitig ortete sie “politische Kampagnen”, die auf den Rücken der Mitarbeiter ausgetragen würden.