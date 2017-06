Gamer spielen in Feldkirch groß auf

Feldkirch. (etu) Rund 100 Computerspielbegeisterte aus dem Dreiländereck stürmten vergangenes Wochenende das „ProjectX-LAN“ – Vorarlbergs größtes Gaming-Festival. Die Gäste hatten für die dreitägige LAN-Party Rechner, Maus, Tastatur, Headset und Monitore im Schlepptau. Viele packten die Gelegenheit am Schopf und übernachteten direkt im Alten Hallenbad. „Heuer haben wir mehr wert auf Retro-Spiele gelegt“, erklärt Markus Madlener (Obmann INDustrie Gaming).

Nerds unter sich …

Zahlreiche Turniere ließen die Gamer-Herzen höherschlagen: Den Auftakt machte CS:Go am Freitagabend. Gefolgt von einem Tetris-Duell am Samstag, einem Fünf-gegen-Fünf-Spiel bei League of Legends, rasanten Fahrten bei Rocket League und einem Bauevent bei Minecraft. Teamwork war auch bei Battlefield 2 gefragt. Endrunden wurden auf einem großen Beamer übertragen. Den finalen Contest bildete „Beereokart“ auf der Nintendo 64, wo die Teilnehmer beim Mariokartspielen eine Flasche Bier leeren mussten. Aber: „Don’t drink and drive!“ – zumindest nicht „währenddessen“, denn es musste für jeden Schluck rechts rangefahren werden. Abseits der Turniere konnten Spiele, wie das neue Zelda auf der Nintendo Switch oder Dirt 4 – ein Rennsimulator – getestet werden.

„Wir haben bei der letzten Veranstaltung vieles gelernt und nun umsetzen können“, freut sich Madlener. „Durch solche Großveranstaltungen wächst auch unsere Mitgliederzahl stetig.“