“Game of Thrones” Stars angeblich verlobt

Fünf Jahre kennen sich die Game of Thrones Stars nun schon. Jetzt soll der Brite angeblich um die Hand seiner Filmpartnerin angehalten haben, wie der Kurier berichtet.

Ein Insider erzählte gegenüber der Sun: ” Sie haben noch keinen konkreten Hochzeitstermin ausgemacht, aber sie haben Familie und Freunden von der Verlobung erzählt. Kit weiß seit einer Ewigkeit, dass er Rose heiraten will.”

Beziehung geheim gehalten

Das Paar hielt seine Beziehung ganze vier Jahre lang geheim, bevor sie ihre Liebe 2016 bei den “Olivier Awards” öffentlich machten. Zu den Verlobungsgerüchten haben sich beide noch nicht geäußert.

Unter den Nordlichtern verliebt

“Wir haben in der zweiten Staffel drei Wochen in Island gedreht, weil dieses Land einfach wunderschön ist und die Nordlichter magisch sind. Dort habe ich mich dann auch verliebt. Wenn du dich zu einer Person hingezogen fühlst und sie auch noch in der Serie deine Geliebte spielt, dann ist es ganz einfach, sich wirklich zu verlieben.”, verriet Kit in der L’Uomo Vogue.

