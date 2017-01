Gambias neuer Präsident plant Rückkehr in die Heimat

Barrow will sein Land auch von seinem Land aus regieren - © APA (AFP)

Gambias neuer Präsident Adama Barrow soll am Donnerstag in sein Heimatland zurückkehren. Wegen der angespannten politischen Lage in dem kleinen westafrikanischen Staat war Barrow vergangene Woche im benachbarten Senegal vereidigt worden. Die Rückkehr wurde am Mittwoch von seinem Sprecher Halifa Sallah bestätigt.