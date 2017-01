Gambia: Europäische Reiseveranstalter fliegen Urlauber aus

Der britische Anbieter Thomas Cook teilte mit, rund 1.000 Urlauber schnellstmöglich mit Sonderflügen außer Landes zu bringen. Die niederländischen Reiseveranstalter Tui und Corendon erklärten am Mittwoch, dass sie ebenfalls rund 1.000 Touristen ausfliegen würden. Thomas Cook Deutschland erklärte auf Anfrage, dass sich derzeit keine Gäste in Gambia aufhielten.

Der abgewählte Langzeitpräsident Yahya Jammeh klammert sich in Gambia an die Macht. Jammehs Amtszeit sollte nach 22 Jahren am Mittwoch enden. Am Dienstag hatte das Parlament jedoch den von ihm verhängten Ausnahmezustand gebilligt. Wahlsieger Adama Barrow wollte am Donnerstag seinen Amtseid ableisten. Viele Gambier sind aus Angst vor einem Ausbruch von Gewalt bereits in den Senegal geflohen.

Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) hat Jammeh aufgefordert, sein Amt aufzugeben. ECOWAS hat auch die Entsendung von Truppen nicht ausgeschlossen, um einen Machtwechsel herbeizuführen.

