Galerist Ropac eröffnet am 28. April Dependance in London

Ropac eröffnet am 28. April seine dritte Galerie

Der österreichische Galerist Thaddaeus Ropac eröffnet am 28. April seine neue Dependance in London. Es ist der dritte Standort neben seinen Galerien in Salzburg und Paris. Die Räumlichkeiten befinden sich laut einer Aussendung im Ely House in Mayfair, einem “historischen fünfstöckigen Stadthaus aus dem 18. Jahrhundert”. Es wurde von der New Yorker Architektin Annabelle Selldorf renoviert.