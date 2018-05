Galerie im Kies öffnet ihre Türen

Skulpturen und Plastiken der Schweizerin Liz Gehrer zum Jubiläum

Altach. Vor genau 20 Jahren im Mai 1998 setzte Werner Kopf seine Idee einer Kunstausstellung im familieneigenen Kieswerk am Alten Rhein um. Die Liebe zur Kunst und zu Ausstellungen besteht bei Kopf aber schon deutlich länger. „Angefangen hat es in den 60er Jahren, als ich bei einem längerem London Aufenthalt meine Englisch Kenntnisse verbessern wollte“, erzählt der mittlerweile 82jährige. Die Kreativität und die Abwechslung in der britischen Metropole faszinierte Kopf. Er kehrte heim in den Betrieb, die Liebe zur Kunst blieb. Wer ihn aber nur auf die Kunst reduzieren würde, der tut dem bis heute umtriebigen Altacher unrecht. Von 1969 bis 1979 war er Obmann der Altacher Fußballer und ist bis heute Ehrenmitglied des Vereins. Fußball verfolgt er aber meist nur noch im Fernsehen, Kopf widmet sich, neben der Kiesfirma wo er immer noch im Hintergrund tätig ist, voll und ganz der Kunst.