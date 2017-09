“Gags, Gags, Gags!”: Stermann und Grissemann live auf der Bühne AMBACH

Wohl jeder kennt die Kult-Kabarettisten Dirk Stermann und Christoph Grissemann aus der Sendung “Willkommen Österreich”. Seit März sind sie mit ihrem neuen Programm “Gags, Gags, Gags!” in ganz Österreich unterwegs. Am Donnerstag machen die Beiden auf Kulturbühne AMBACH in Götzis Halt. “Gewohnt erstklassig flitzen die beiden, die ‘eigentlich zu gut für’s Fernsehen’ (John Cleese) sind, durch den selbst gesteckten Gag-Slalom”, so heißt es im Pressetext. Wir haben die beiden Kabarettisten für ein Interview vorab getroffen.