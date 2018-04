Gärtnerei begrüßt Frühling

Tag der offenen Tür bei der Gärtnerei Maissen

Koblach Die Mitarbeiter des Familienbetriebes standen den Besuchern mit echter Leidenschaft in allen Fragen rund um den Garten zur Seite. „Ganz nach dem Motto „Kaufen, wo´s wächst“ produzieren wir eine Vielzahl von Produkten für Garten und Terrasse. Egal ob ein ausgefallenes Ahornexemplar, ein Rosmarin für ihre Kräuterecke, Sommerflor und Blütenstauden zur Verwendung in Beet und Gefäß, ein Schattenbaum für die heißen Sommertage oder Heckenpflanzen in trendigen Sorten, kein Wunsch bleibt bei uns unerfüllt“, so Christine Maissen.